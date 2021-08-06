İzmir'de kızıl gün!

İzmirli güne kızıl bir hava ile başladı. Havanın, yangın dumanının etkisi ile böyle olduğu iddia edildi

Muğla, Aydın ve bölgedeki diğer illerde bir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir’de gökyüzünü kapladı. İzmir'in birçok yerinde gökyüzü adeta kırmızıya büründü.

İzmirli vatandandaşlar sosyal medya hesaplarından çektikleri fotoğrafları paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.

Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."

Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.