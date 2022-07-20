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İzmir'de kızının evini basan baba, yanlışlıkla torununu vurdu!

İzmir'in Buca ilçesinde kızının evini pompalı tüfekle basan H.K. (51), karşılaştığı M.K.'ye (40) ateş açtı. Yaralanan M.K. ile seken saçmaların isabet ettiği torunu M.Ç. (12) hastaneye kaldırıldı. H.K. ifadesinde, M.K.'ye ateş ettiği sırada yanlışlıkla torununu vurduğunu söyledi

İzmir'de kızının evini basan baba, yanlışlıkla torununu vurdu!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00

Olay, saat 08.30 sıralarında Ufuk Mahallesi 912 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. H.K. iddiaya göre eşinden boşanan kızının yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyunca, yanına pompalı tüfeğini de alarak eve gitti. H.K., evde M.K.'yi görünce pompalı tüfekle ateş açtı. M.K. ile olay sırasında evde olan torunu M.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, H.K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İfadesinde H.K. torununa zarar vermek istemediğini, M.K.'ye ateş ettiği sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #torununu vurdu
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