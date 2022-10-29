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İzmir'de klasik otomobillerden Cumhuriyet turu!

İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 35 araçlık kortejle, Konak ilçesi Alsancak semtinden Karşıyaka'ya kadar tur attı

İzmir'de klasik otomobillerden Cumhuriyet turu!
29 Ekim 2022 Cumartesi 14:46

Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümü, İzmir'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de kutlamalar kapsamında kortej düzenledi. Saat 13.30'da Alsancak Havagazı Fabrikası önünde toplanan 35'e yakın klasik otomobil sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

İzmir Klasik Otomobil Derneği Başkanı Murat Akarsu, "Klasik otomobilsevenler olarak Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünde bir kortej düzenledik. Yaklaşık 35 klasik otomobille beraber tur atacağız. İnşallah güzel olacak. Araçlarımızı Türk bayrakları ile süsledik" dedi.

Korna çalarak ilerleyen klasik otomobillerin şehir turu Karşıyaka'da sona erdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otomobil turu #klasik otomobil #haber
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