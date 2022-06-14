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İzmir'de koku temizliği! Manda Çayı'ndan 60 bin ton atık çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinden körfeze akan Bayraklı’daki Manda Çayı’nda sürdürdüğü temizlik çalışmalarını tamamladı. Koku oluşumunun önüne geçmek ve denize kirlilik ulaşmasını engellemek amacıyla dere yatağından 60 bin tona yakın atık malzeme çıkarıldı. Sirkülasyon sistemi ile denizden temiz su basılarak derede su akışı sağlandı

İzmir'de koku temizliği! Manda Çayı'ndan 60 bin ton atık çıkarıldı
14 Haziran 2022 Salı 15:40

Kent merkezindeki derelerin tabanında yıl boyu yağışlarla biriken ve artan hava sıcaklığıyla birlikte koku oluşumuna neden olan çamurların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manda Çayı’nda tamamlanan çalışmalarda dere yatağından dip çamurunun çıkarılmasının ardından körfezden sirkülasyon pompaları ile temiz su basılarak dere etrafındaki koku problemi çözüme kavuşturuldu.


Çift vardiya ile 7/24 mesai


Bölgenin yaşam kalitesini artıran temizlik çalışmaları 55 personel, 20 kamyon ve 7 iş makinesi ile çift vardiya sistemiyle hızlı bir şekilde tamamlandı. 2 bin 400 metrekare alanda yürütülen temizlik çalışmaları suyun dereden körfeze akışını engelleyen faktörlerin de önüne geçti. Manda Çayı’nın yatağından yaklaşık 60 bin ton atık malzeme çıkarıldı.


Koku ve kirlilik bitti


Şehrin içinden geçen Manda Deresi’nde tamamlanan çalışmalar hem körfez temizliği hem de konut ve iş merkezlerinin olduğu bölgede koku oluşumunu önlemek açısından büyük önem taşıyor.

Etiketler; #izmir #manda çayı #temizlik #izmir koku
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