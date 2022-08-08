İzmir'de kokuya karşı atılan bir adım daha tamamlandı!

İzmir'de etkili olan koku nedeniyle yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyük Kanal Projesine ait ana kolektör hattındaki temizlik çalışmasını tamamladı. Temizlik sonrası bölgedeki koku problemi ve olası tıkanmaların önüne geçileceği açıklandı

Daha sağlıklı bir altyapı ve sürdürülebilir çevre için çalışmalarını gece gündüz kesintisiz sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, koku probleminin önüne geçmek için birçok güzergahta kanal ve ızgara temizliklerini sürdürüyor. Bu amaçla başlatılan ana kolektör hattı temizlik çalışmaları ise tüm bölgelerde tamamladı. Proje kapsamında 2200 milimetre çapındaki kolektör hattının temizliği yoğun çalışmalar sonucunda tamamlanarak bölgedeki koku sorunu çözüme kavuşturuldu.

Mürselpaşa Bulvarı, Gıda Çarşısı, 1. Sanayi Sitesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, Meles Deresi ve 9 Eylül meydanını kapsayan ana kolektör hattının temizlik çalışmaları yüksek vakum gücüne sahip kombine araçlarla gerçekleştirildi. Yenilenen hat ile tıkanmaların önüne geçilerek İzmir Körfezi’ne atık ulaşması da engellenmiş oldu.