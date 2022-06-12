İzmir'de kokuya neden olan o görüntüye Soyer'den tepki: İzin vermeyeceğiz!

Yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğünün tespit edilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla denetimler sıklaştırıldı. Soyer, "Çevre ve toplum sağlığını tehlikeye atacak hiçbir girişime izin veremeyiz." dedi

Bayraklı ilçesinde bazı mahallelerde yoğunlaşan koku ihbarları üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı denetim sonucu kanal kapaklarını izinsiz açarak kaçak döküm yapan iki vidanjör sürücüsü suçüstü yakalandı. İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına kaçak deşarj eden vidanjörlerin sorumluları tespit edildi, haklarında tutanak tutuldu.

2 saat sonra yeniden işbaşında

Bölgede lokal koku sorununa neden olan kaçak deşarj uygulamasını yaptıran firma hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Ancak olaydan iki saat sonra aynı vidanjörlerden birinin yeniden kaçak döküm işlemi yaptığı tespit edildi. Yeniden işlem yapıldı ve tutanak düzenlendi.

Başkan Soyer’den sert mesaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapılan eylemin açık bir çevre suçu olduğunu ve kente ihanet niteliği taşıdığını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri bu tarz eylemleri tespit etmek ve önlemek üzere çok daha yoğun bir çaba harcayacak. Ancak belediye mevzuatı caydırıcı yaptırımlar uygulamamıza izin vermiyor. İlgili kamu kurumlarımızın da bu konuda işbirliğine ihtiyacımız var. Bu kent, bu körfez hepimizin. Çevre ve toplum sağlığını tehlikeye atacak hiçbir girişime izin veremeyiz. Yerel yönetim olarak da çevre suçlarını önlemeye yönelik çok etkili adımlar atacağız. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz” dedi.