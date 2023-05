İzmir'de komşu kavgasında karı koca silahla yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada karı koca tabancayla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şirin ile komşusu U.P. arasında kavga çıktı. Kavgada U.P, Mehmet Şirin ile eşi Melis Şirin'i tabancayla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melis Şirin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Komşularını silahla yaralayan U.P. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.