İzmir'de konut fiyatları arttı! Ev sahibi olmak zorlaşıyor

Türkiye'de İzmir en çok gayrimenkul değer artışının yaşandığı şehirlerin başında geliyor. İzmir'deki konut fiyatlarındaki artışı değerlendiren İzmir Ticaret Odası(İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, kentte sıfır konut fiyatlarının her geçen gün arttığını belirterek beyaz yakalıların ev sahibi olmasının tarihe karışacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank 2021 yılı dünya genelinde konut fiyatlarının analizini gerçekleştirdi. Dünya genelindeki 56 ülkedeki konut fiyatlarının analiz edildiği raporda 2020 ile 2021 konut fiyatlarında Türkiye ilk sıralarda yer aldı. İzmir ise ülke içerisinde en çok gayrimenkul değer artışının yaşandığı şehirlerin başında geliyor. İzmir'deki konut fiyatlarındaki artışı değerlendiren sektör temsilcileri kentte konut inşa etmek için yeterli arsa olmaması ve göçünde etkisiyle konut fiyatlarında artış yaşandığını kaydetti.

Arsa maliyetleri ikiye katlandı

İzmir'deki konut maliyetlerinin her geçen gün artığını ifade eden İzmir Ticaret Odası(İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, "İzmir'deki konut maliyetlerini en çok arsa maliyetleri etkiliyor. İzmir'de arsa yok. İzmir'in iki açılım alanı var. Birisi Urla- Güzelbahçe diğeri de Menemen tarafı. Her iki taraftada arsa maliyetleri katlanarak artıyor. Fiyatı artıran etken arsa. İki birim arsaya bir birim de inşaat maliyetlerine gidiyor. Eskiden bu durum bire bir gibiydi. Şimdi arsa oransal olarak ikiye çıkmış durumda" dedi.

Tarihe karışıyor



Son dönemde kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle insanların gayrimenkul alımının yavaşladığını aktaran Bozbay, "Konut satışlarında geçen yıl rekorların kırıldığı Temmuz, Ağustos aylarını düşünürsek bugünkü satışlar çok düşük kalıyor. Zaten artık beyaz yakalıların ev sahibi olması tarihe karışacak. Yani burada çok uzun vadeli kredilerin devreye girmesi gerekiyor ama bir türlü giremiyor. Bankalar faizdeki oynaklıktan ötürü çok uzun vadeli kredi vermekten kaçınıyor. Bu durumda devletin bir takım finansal model üretmesi lazım ama devlette para yok" diye konuştu.

Artış önümüzdeki yıllarda da devam edecek



İzmir'de deprem yönetmeliğine uygun, beyaz yakalı bir bireyin satın alabileceği sıfır bir konut fiyatının 1 milyondan aşağı olmadığını belirten Bozbay, "Bugün bir beyaz yakalının oturabileceği bölgelere baktığınızda 1 milyonun altında ev yok. Mavi yakalıların ise seçenekleri biraz daha fazla olabilir. Şehir dışına da gidebilir. Ama bir beyaz yakalının bugün oturması gereken bölgeler belli. Bugün alternatif arsa oluşmuyor. Narlıdere'de bugün bir milyonun altında daire yok. Keza Balçova tarafında da öyle. 1 milyonun altında olanlarda deprem yönetmeliğine uygun değil. Bazı şeylerden fedakarlık yapılması gerekiyor. Konut satın almak isteyen bir beyaz yakalı ya bina yaşından fedakarlık yapıp göz göre göre 40 yıllık binadan alacak. Ya da sıfır daire almak istiyorsa lokasyondan fedakarlık yapıp gidip Menemen, Ulukent tarafından daire alacak. Tabi bu durumda beraberinde başka sorunları getiriyor. Ulaşım, yaşam kalitesi gibi. İnşaat maliyetlerindeki artıştan ötürü önümüzdeki yıllarda daha da artış yaşanacak. Arsa fiyatları kesinlikle düşmüyor. Her sene yüzde 50-30 aralığında artıyor" şeklinde konuştu.

Göç konut fiyatlarını tetikliyor



İzmir'deki konut fiyatlarındaki artışta göçün de etkili olduğunu aktaran Adnan Bozbay, "İzmir'de konuta talep çok fazla. Diğer şehirlerden de İzmir göç alıyor. İzmir, şu anda Türkiye'nin gözdesi. Yaşam kalitesi ölçüsünde, kültürel yapı açısından İstanbul'dan kaçmak isteyen İzmir'i tercih ediyor. Konut fiyatlarının katlanmasındaki başka bir etken de bu. İstanbul'da adamın Kadıköy'de bir dairesi var onu 2 milyon TL'ye satıp geliyor İzmir'de 1 milyona muadil bir konut alıyor 1 milyon da cebinde kalıyor" ifadelerini kullandı.