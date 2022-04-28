İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!

İzmir göç almaya devam ediyor. İzmir'e olan yoğun ilgi ise şehirde konut fiyatlarının artmasına neden oluyor. İzmir'e yeni konut projelerinin üretilememesi de konut fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yıl sonuna kadar İzmir'e tüm gayrimenkullarda fiyatların yüzde 50-60 oranında artması bekleniyor

2021'in son çeyreğinde önemli bir satış sirkülasyonu ve fiyat artışı yaşadıklarını dile getiren Coldwell Banker Life Broker'ı Uğur Sezginer, “Bu fiyat artışı özellikle Mavişehir bölgesinde yüzde 100'leri buldu. 2022'nin ilk çeyreğiyle birlikte fiyat artışı devam ediyor. Bu artışlara rağmen satışların devam etmesi gibi bir gerçek de var. İnşaat sektöründe maliyetler çok arttı. Bu nedenle fiyat artışı inşaat maliyetlerinde 3 katına çıktı. Konut fiyatlarındaysa fiyat artışı aynı oranda olmadı. Yeni konut üretiminin de azalması nedeniyle konut fiyatları artmaya devam edecektir. Yüksek seviyelerden döviz ve altın alan yatırımcılar, aldıkları rakamların tekrar görülmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse onlar da gayrimenkule dönecek. Gayrimenkul fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 50-60'lık bir artış olacak. Türkiye'de gayrimenkul her zaman en çok kazandıran yatırım aracıdır. Piyasa ve ekonomi canlandığında en çok kazandıran yine gayrimenkul olacak” diye konuştu.

KONUT YOK, TALEP ÇOK

Kiralama konusunda da yüksek fiyat ve düşük arz tablosunun söz konusu olduğunu vurgulayan Uğur Sezginer, şunları söyledi: “Geçen yıl Mavişehir’de 3+1 daireleri 5000-6000 TL'ye kiralarken şu anda 10.000-12.000 TL bandına yükseldi. Zaten az sayıda konut var ve hemen tutuluyor. Bunun sebebi de yüksek fiyatlardan gayrimenkul alamayan müşterilerin kiralamak zorunda kalması. Mavişehir bölgesinde tüm daire tiplerinde talep yoğun. Daire tipi farketmeden, tüm seçenekler maksimum fiyata kiralanabiliyor. İzmir'e nitelikli göç devam ediyor. 12 ay İzmirde yaşayacak olanlar için iki bölge cazip geliyor. Birincisi Güzelbahçe, Urla, Çeşme aksı. Bir diğeri de Karşıyaka, Bostanlı ve Mavişehir bölgesi. Buralara şehir dışından çok talep geliyor. İstanbul’dan gelen müşterilerimize 11 bin gibi bir kira bedeli çok gelmiyor. Maddi gücü yüksek olanlar Çeşme, Urla tarafını tercih ediyor. Kentin kuzeyindeki Foça, Dikili tarafları da daha uygun fiyat alternatifleriyle ilgi görüyor”

ENDÜSTRİYEL YAPILARA İLGİ VAR

İzmir’de özellikle depo alanı, fabrika gibi endüstriyel yapıların artan bir talep gördüğünü kaydeden Uğur Sezginer, Türkiye'nin her yerinden İzmir'e yatırım yapmak isteyenlerin bulunduğunu söyledi.

İzmir’de endüstriyel yapılar ve arsalarda da genel olarak bir arz sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Sezginer: “Farklı illerden sanayiciler ve müteahhitlerden arsa talebi çok geliyor. İmarlı arsa çok az var. Beklentiler aşırı yükseldi. Sanayi tarafı durmuyor. İzmir endüstriyel olarak ciddi talep görüyor. Kemalpaşa, Aliağa bölgesinde fabrika ve depo arayışı var. Özellikle Aliağa limanı da lojistik avantajı nedeniyle talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.