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İzmir'de konut satış oranı düştü! En çok konut satılan ilçe değişmedi

İzmir'de konut satış oranı düştü! En çok konut satılan ilçe değişmedi
16 Kasım 2022 Çarşamba 12:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Ekim ayında İzmir’de 8 bin 218 olan konut satışı 2022 yılı Ekim ayında %30,8 oranında azalarak 5 bin 686 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 102 bin 660 oldu

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 oranında azalarak bin 746 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,7 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,4 oranında azalarak 3 bin 940 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %69,3 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55,4 oranında azalarak 829 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların %14,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 727 konut satılırken Buca’yı 577 konut satışı ile Konak, 519 konut satışı ile Karşıyaka, 426 konut satışı ile Torbalı, 417 konut satışı ile Menemen, 376 konut satışı ile Bornova, 346 konut satışı ile Çiğli, 337 konut satışı ile Karabağlar, 223 konut satışı ile Dikili ve 180 konut sayısı ile Bayraklı takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satış #haber
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