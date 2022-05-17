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İzmir'de konut satışı arttı, birinci ilçe değişmedi

İzmir'de konut satışı arttı, birinci ilçe değişmedi
17 Mayıs 2022 Salı 14:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Nisan ayında İzmir’de 5 bin 505 olan konut satışı 2022 yılı Nisan ayında %53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %47,8 oranında artarak 2 bin 261 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,7 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55,9 oranında artarak 6 bin 198 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı %73,3 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,3 oranında artarak 2 bin 124 oldu. Nisan ayında satışı yapılan konutların %25,1’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de Nisan ayında yabancılara 138 konut satışı gerçekleşti

İzmir’de Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %133,9 oranında artarak 138 oldu. Nisan ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Nisan ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 964 konut satılırken, Buca’yı 841 konut satışı ile Konak, 819 konut satışı ile Karşıyaka, 641 konut satışı ile Menemen, 630 konut satışı ile Bornova, 595 konut satışı ile Torbalı, 550 konut satışı ile Karabağlar, 500 konut satışı ile Çiğli, 340 konut satışı ile Bayraklı ve 316 konut satışı ile Seferihisar takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satışı #buca #izmir konut satış
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