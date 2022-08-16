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İzmir'de konut satışı azaldı!

İzmir'de konut satışı azaldı!
16 Ağustos 2022 Salı 14:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Temmuz ayında İzmir’de 5 bin 782 olan konut satışı 2022 yılı Temmuz ayında %15,8 oranında azalarak 4 bin 868 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,3 oranında azalarak bin 315 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %27 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 oranında azalarak 3 bin 553 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16 oranında azalarak bin 83 oldu. Temmuz ayında satışı yapılan konutların %22,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de Temmuz ayında yabancılara 50 konut satışı gerçekleşti

İzmir’de Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında azalarak 50 oldu. Temmuz ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Temmuz ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 577 konut satılırken, Buca’yı 394 konut satışı ile Torbalı, 384 konut satışı ile Bornova, 374 konut satışı ile Karşıyaka, 360 konut satışı ile Menemen, 327 konut satışı ile Çiğli, 304 konut satışı ile Karabağlar, 272 konut satışı ile Konak, 243 konut satışı ile Bayraklı ve 140 konut satışı ile Menderes takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satışı #tüik
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