İzmir'de konut satışı düştü, birinci ilçe değişmedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Ağustos ayında İzmir’de 7 bin 731 olan konut satışı 2022 yılı Ağustos ayında %17,3 oranında azalarak 6 bin 395 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 oranında azalarak bin 718 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,9 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18,8 oranında azalarak 4 bin 677 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,1 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak bin 319 oldu. Ağustos ayında satışı yapılan konutların %20,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Ağustos ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 798 konut satılırken Buca’yı 534 konut satışı ile Torbalı, 512 konut satışı ile Karşıyaka, 461 konut satışı ile Konak, 453 konut satışı ile Menemen, 450 konut satışı ile Karabağlar, 444 konut satışı ile Bornova, 384 konut satışı ile Çiğli, 335 konut satışı ile Bayraklı ve 195 konut sayısı ile Seferihisar takip etti.