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İzmir'de konut satışları arttı! Birinci ilçe yine değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Haziran ayında İzmir’de 7 bin 522 olan konut satışı 2022 yılı Haziran ayında %9,6 oranında artarak 8 bin 243 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 150 bin 509 oldu

İzmir'de konut satışları arttı! Birinci ilçe yine değişmedi
19 Temmuz 2022 Salı 12:05

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 oranında artarak 2 bin 160 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,2 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında artarak 6 bin 83 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,8 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %33,6 oranında artarak 2 bin 415 oldu. Haziran ayında satışı yapılan konutların %29,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de Haziran ayında yabancılara 125 konut satışı gerçekleşti

İzmir’de Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %71,2 oranında artarak 125 oldu. Haziran ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Haziran ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da bin 12 konut satılırken Buca’yı 837 konut satışı ile Karşıyaka, 691 konut satışı ile Bornova, 662 konut satışı ile Menemen, 616 konut satışı ile Torbalı, 553 konut satışı ile Karabağlar, 492 konut satışı ile Konak, 452 konut satışı ile Çiğli, 336 konut satışı ile Bayraklı ve 232 konut satışı ile Seferihisar takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satışları #izmir konut
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