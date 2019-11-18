İzmir'de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Ekim ayında kentte 7 bin 419 olan konut satışı, bu yılın aynı ayında yüzde 21,5 artarak 9 bin 12 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 2 bin 967 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,9 oldu.

İpotekli satışlar

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 588,2 oranında artarak 3 bin 668 oldu. İzmir'de Ekim ayında satışı yapılan konutların yüzde 40,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 25,8'ini ilk satış, yüzde 74,2'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 37,8'ini ilk satış, yüzde 62,2'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. İzmir'de Ekim ayında en fazla konut satışı 1210 konut ile Buca'da satıldı, 944 konut satışı ile Karşıyaka 2., 701 konut satışı ile Bornova üçüncü, 681 konut satışı ile Torbalı 4. sırayı aldı.