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İzmir'de kopan kaya parçaları yolu kapattı!

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:36

İzmir Bayraklı'da dün etkili olan yağmur nedeniyle kaya parçaları yola düştü. Düşen kaya parçaları o sırada yoldan geçen bir araca hasar verdi. Bölgede trafik bir süre kapatılırken, kaya parçaları da kaldırıldı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları, seyir halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kopan kaya parçaları, Bayraklı'dan Karşıyaka istikametine giden 09 AG 006 plakalı otomobilin önünde hasara yol açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolu bir süre trafiğe kapatıp kaya parçalarını kaldırdı.
Yol, kayaların kenara alınması sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaya #haber
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