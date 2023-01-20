İzmir'de köpeği yakarak öldürmüştü. Cezası belli oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak bir köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de köpeği yakarak öldürmüştü. Cezası belli oldu
20 Ocak 2023 Cuma 09:02

Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Ö.F.B'nin "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" ve "mala zarar vermek" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların son savunmalarının ardından hakim, sanığı mütalaadaki suçlardan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 1 yıl 8 aya düşürdü.

"Takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Köpeğin sahibinin avukatı Deniz Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceza az gibi görünse de hayvana eziyetin bir suç olarak kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Akbıyık, "Hapis kararı, içimizi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Hukuk sistemimizde hayvanların bir hak öznesi değil bir nesne olarak tanımlanmasından dolayı yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Davanın istinaf süreci olacak, takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Davaya katılan bazı hayvansever sivil toplum örgütleri de kararla ilgili açıklama yaptı.

Olay

Seferihisar ilçesinde 13 Ekim 2022'de demir kafesli bir kulübenin yakıldığı, içindeki köpeğin öldüğünün tespiti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.B. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık ikinci duruşmada, tahliye edilmişti.


Kaynak: AA
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Aslı - 3 saat önce
Allah"ım da o ruh hastasını hem dünyada,hem ahirette cayır cayır yaksın aminn
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