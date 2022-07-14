İzmir'de köpek katliamı iddiası: 250 köpek ilaçla öldürüldü!

İzmir'in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin öldürüldüğü bölgede inceleme yapılırken; bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak birçok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarında bulundu. Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.

İddialar üzerine İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli, Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı, Avukat Ayşe Aydın, beraberindeki hayvanseverlerle bölgeye gitti. Bölgede köpek ölülerinin bulunması üzerine jandarmaya şikayetçi olundu. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığına, sorumluların bazı belediye yetkilileri olduğu gerekçesiyle de ayrıca şikayette bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ayşe Aydın, belediye personelinin 250'e varan köpeği ilaç enjekte ederek uyuttuğu ihbarıyla bölgeye gittiklerini, burada 15'e yakın can dostunun cansız bedenlerini bulduklarını söyledi. Bulunan köpek ölülerinin eski zamanlı olması nedeniyle numune alınamadığını kaydeden Avukat Aydın, yakın zamanda gömülmüş olan bir grup köpeğin bulunduğu alanda kazı yapılması ve buradan örnek alınması halinde olayın aydınlatılabileceğine dikkati çekerek, "Alınacak numunelerle bu hayvanların ilaçla uyutulup uyutulmadığı anlaşılacak. Bizim isteğimiz bir an önce yetkili merciler harekete geçsin. Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

'KAZI YAPILMASINI VE KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ'

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda yer alan Avukat Şefika Yıldırım Sert ise, "Olayın aydınlatılması için delilerin ivedilikle toplanması gerekiyor. Biz olay yerinde kazı yapılmasını, kamera kayıtlarının alınmasını aynı zamanda bakım evi kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Bu delillerin bir an önce toplanması gerekiyor. Aynı zamanda nekropsi için de zaman geçiyor. Çünkü canlı bir dokuyla çalışılması gerekiyor. Oraya gidildiğinde bulunan köpek ölüleri, nekropsiye uygun değil. Çok zaman önce ölmüşler. Katılaşmış, çürümeye başlamış. Birçoğunun kemiği geriye kalmış. Bu koşullarda nekropsi yapılması mümkün değil. Olayın aydınlatılması için talep ettiğimiz delillerin toplanmasını istiyoruz. Baro olarak olayın takipçisiyiz" dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız. Yalanlarla, iftiralarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.