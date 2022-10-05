İzmir'de köpek tartışması: 1 kişi boğazından yaralandı!

İzmir Karabağlar'da 48 yaşındaki Koray Yüksel, parkta köpek yüzünden bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cam parçası ile boğazından yaralanan Yüksel, hastaneye kaldırıldı. Yüksel ağır yaralanırken, polis de olay yerinden kaçan şüphelilerin peşine düştü



Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.