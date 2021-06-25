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İzmir'de korkunç olay! Üç gün balkonda sakladı!

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir genç kadın annesini öldürüp çuvala koyarak üç gün balkonda sakladı

İzmir'de korkunç olay! Üç gün balkonda sakladı!
25 Haziran 2021 Cuma 08:28

Olay İzmir'in Buca ilesinde dün saat 23.00 sıralarında ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Yıldız Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Ahmet D. ve dini nikahlı eşi Kazakistan uyruklu E.A.'nın evine misafir geldi.  Misafirler evden kötü koku geldiğini fark edince durumu Ahmet D.'ye söyledi. Bunun üzerine Ahmet D. de evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Balkonda kapalı duran bir çuvalı fark eden Ahmet D. çuvalın yanında kan olduğunu gördü. Çuvalı açan Ahmet D. içinde dini nikahlı eşi E.A.'nin annesi Gülistan Aidorava'yı gördü.

Gördüğü manzara karşısında panikleyen Ahmet D. durumu aynı apartmanda oturan babasına haber verdi. Baba da olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülistan Aidorova'nın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polisler ev halkının ifadesini alırken E.A. da işlediği cinayeti itiraf etti. 3 gün önce annesi ile aralarında tartışma çıktığını belirten E.A., annesinin dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmesini istemediğini söylediğini bu yüzden aralarında tartışma çıktığını, tartışma büyüyünce de annesini defalarca bıçakladıktan sonra çuvalın içine koyup balkonda sakladığını söyledi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ANNEM UYUYOR'

Öte yandan, Gülistan Aidorova'nın 1 hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D.'nin babasının Aidorova'yı ziyaret etmek istediği ancak E.A.'nın sürekli annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyduğunu söylediği öğrenildi. E.A.nın dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye, işten eve geldiği zaman annesinin kaldığı odanın kapısının kilitli olduğu ve sürekli uyuduğunu söylediği de öğrenildi.

İHBAR EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Olayın duyulmasının ardından E.A., Ahmet D. ve babasına kendisinin ihbar edilmemesini istedi. 3 çocuk annesi E.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. E.A.'nın olayda kullandığı bıçağı çöpe attığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #buca cinayet
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