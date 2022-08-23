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İzmir'de korkutan bina yıkımı! İşte o anlar...

23 Ağustos 2022 Salı 10:31

İzmir depreminde hasar gören binanın yıkımı için karar verildi. Binanın yıkımı kontrollü bir şekilde yapılmak istenirken, hasarlı bina birden bire çöktü. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi


İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar merkezli büyük bir deprem olmuş, depremde çok sayıda bina yıkılmış ve hasar görmüştü. Hasar gören binalardan biri olan Bayraklı Manavkuyu'daki 10 katlı apartmanın da yıkımı yapılmaya başlandı. Ancak kontrollü yıkım yapılmak istenen bina birden bire büyük bir gürültü ile çöktü.

O anlar saniye saniye görüntülenirken, olaya şahit olanlar korku dolu anlar yaşadı.

Etiketler; #izmir #deprem #bina yıkımı #izmir yıkım
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