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İzmir'de korkutan kaza! Ekipler bölgeye sevk edildi, iş yerleri boşaltıldı!

İzmir'de korkutan kaza! Ekipler bölgeye sevk edildi, iş yerleri boşaltıldı!
08 Aralık 2022 Perşembe 13:48

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir iş yerinin bahçesinde kepçeyle yapılan kazı sırasında doğal gaz ana dağıtım borusu delindi

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 40 Sokak'ta bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması yapılırken doğal gaz ana dağıtım borusu zarar gördü.

Delinen borudan doğal gaz sızması üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki iş yerlerinde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İzmirgaz görevlileri borunun onarımı için çalışmalarına başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #doğalgaz #kemalpaşa #haber
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