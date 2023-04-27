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İzmir'de korkutan yangın, alevler tüm binayı sardı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

27 Nisan 2023 Perşembe 22:49
İzmir'deki korktan yangından ilk kareler
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 İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #izmir
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