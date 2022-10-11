İzmir'de korkutan yangın!

İzmir Konak'ta 3 katlı bir binada yangın çıktı. Evsizlerin yaşadığı ileri sürülen binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşlarının yardımı ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı ileri sürülen binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevrede oturan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, yangın nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.