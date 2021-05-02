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İzmir'de koronavirüs nedeniyle iş yeri kapalı olan esnaf intihar etti!

İzmir’de geçtiğimiz Mart ayında intihar eden kahvehane esnafı Nuri Çengeloğlu’ndan sonra, dün de 50 yaşındaki Erdal Şenözpak, kapalı olan kahvehanesinde intihar etti. İki çocuk babası Şenözpak’ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdiği öğrenildi

İzmir'de koronavirüs nedeniyle iş yeri kapalı olan esnaf intihar etti!
02 Mayıs 2021 Pazar 08:44

İzmir'de geçtiğimiz Mart ayında intihar eden kahvehane esnafı Nuri Çengeloğlu'nun yaşamına son vermesinin ardından İzmir'in Buca ilçesinde 10 yıllık kahvehane esnafı, 50 yaşındaki Erdal Şenözpak da dün öğlen saatlerinde kapalı olan kahvehanesinde intihar etti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şenözpak'ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği, ciddi sıkıntılar yaşadığı için bunalıma girdiği belirtildi.

Hiç kimsenin bulunmadığı sırada, silahla kalbine ateş eden Şenözpak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılıkça olay yerinde yapılan inceleme sonrası Şenözpak’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

“BİZE REVA GÖRÜLEN HANGİ VİCDANA SIĞAR”

İzmir'in Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde kahvehane işleten 59 yaşında eski muhtar Nuri Çengeloğlu’nun da geçtiğimiz günlerde ekonomik sıkıntılara dayanamayarak evinde intihar ettiğini hatırlatan İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, 14 aydır iş yerleri kapalı olan kahvehane ve oyun salonu işletmecilerinin bunalıma girdiğini belirtti.

İsmail Hakkı Kırdı, içinde bulundukları duruma ”14 aydır kapalıyız, destek yok. Bize reva görülen bu durum hangi vicdana, hangi merhamete sığar. Kısa bir süre bilse olsa biz de açsaydık” sözleriyle tepki gösterdi.

14 aydan bu yana kahvehane ve oyun salonlarının kapalı olmasına rağmen coronanın yayılmaya, vakaların artmaya devam ettiğini belirten Kırdı, “Demek ki virüs kahvehanelerden yayılmıyor” dedi.

İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı Kırdı, anayasaya göre devletin esnafı koruyucu tedbirleri alması gerektiğini hatırlatarak, “Gereğini yerine getirin. 14 ayda yapılan destek sadece 5 bin lira. Arkadaşlarımız bu para ile taksitini mi, iş yeri kirasını mı ödeyecek, evini mi geçindirecek, sigorta vergisini mi verecek ne yapacak? Esnafımız bunalıma gidi. Madem tamamen kapattınız en azından bir asgari ücret verseydiniz o insanlar geçimlerini sağlardı. Veya diğer iş kolları gibi bir süreliğine bile olsa biz de açılsaydık” dedi ve devletin mal sahipleri ile kiracılar arasında arabulucu olmasını istedi.

Etiketler; #izmir #izmir intihar #izmir kahveci intihar #erdal şenözpak #intihar
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