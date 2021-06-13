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İzmir'de 'korsan' denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli ulaşım için korsan taşımacılığa yönelik denetimleri sürüyor. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nün, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yaptığı denetimlerde çalışma belgesi bulunmayan beş araç trafikten men edildi, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 22 bin 218 lira ceza uygulandı

İzmir'de 'korsan' denetimi
13 Haziran 2021 Pazar 14:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli trafik timleri, kentin birçok bölgesinde korsan taşımacılığı önlemek ve güvenli ulaşımı sağlamak için denetim yaptı. Şehir içerisinde personel taşımacılığının yoğun olduğu Çiğli, Karşıyaka, Menemen, Buca, Menderes, Torbalı'da servis araçlarının yanı sıra taksi ve dolmuşlar gibi ticari araçlar da ekipler tarafından titizlikle denetlendi. Çalışmalara İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan da bir yetkili katıldı.

Ekipler yolcu sayıları, sürücü belgeleri, güzergah izin belgeleri, çalışma izin belgeleri, şoför tanıtım kartı, emniyet kemeri ve Covid-19 kriterlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerde çalışma belgesi bulunmayan 5 araç, trafikten men edildi. Kurallara uymadığı ve belgeleri eksik olduğu belirlenen araçlar için de toplam 22 bin 218 lira ceza uygulandı.
 

Etiketler; #izmir #korsan taşımacılık #izmir büyükşehir
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