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İzmir'de kötü koku ihbarına giden polis ceset buldu!

İzmir Bornova'da bir evden kötü koku gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Eve gelen polis ise içerde ceset buldu. 4 günlük olduğu belirlenen cesedin bacağında ise kesici alet izine rastlandı. 28 yaşındaki Tugay Bekdemir olduğu belirlenen kişinin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor

İzmir'de kötü koku ihbarına giden polis ceset buldu!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:58

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine, saat 20.00 sıralarında vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir isimli kişiye ait cesetle karşılaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 4 günlük olduğu öğrenildi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #cinayet #ölüm #ölü bulundu
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