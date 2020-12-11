İzmir'de Kovid-19 denetimlerinde 677 bin 460 lira ceza verildi

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri ve vatandaşlara toplam 677 bin 460 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'de Kovid-19 denetimlerinde 677 bin 460 lira ceza verildi
11 Aralık 2020 Cuma 13:08

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde konaklama tesisleri, iş yerleri, kalabalık cadde, meydan ve parklara yönelik yoğunlaştırılan denetimler hakkında bilgi verildi. Buna göre, 959 kişilik ekiple kent genelinde denetlenen 4 bin 893 iş yerinden 18 esnafa toplam 25 bin 260 lira idari para cezası uygulanılırken, 1 esnaf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde ayrıca maske ve diğer tedbirlere uymadığı belirlenen 709 kişiye toplam 652 bin 200 lira para cezası verildi, 3 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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