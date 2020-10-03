İzmir'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında 207 berber, kuaför, güzellik merkezi, AVM içindeki 57 işletme, 106 ticari taksi, 13 taksi durağı, 1 pazar yeri, 268 şehir içi ve şehirler arası ulaşım aracı, 384 kahvehane, 366 lokanta, 4 spor merkezi, 28 piknik alanı, 33 konaklama tesisi, 8 dernek, 50 nikah ve düğün salonu, 29 internet kafe ve elektronik oyun salonu, 2 SPA merkezi, 7 halı saha ve 14 bilardo salonu denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 9 iş yeri, 1 otobüs firması ve 6 kişiye toplam 31 bin 950 lira para cezası uygulandı.