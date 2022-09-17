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İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı!

İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı!
17 Eylül 2022 Cumartesi 15:12

İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Yangından üç işçinin etkilendiği öğrenildi. Öte yandan yangın baharat fabrikasına da sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile baharat fabrikasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADI

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Ekipler fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. 

DUMANDAN ETKİLENEN 3 İŞÇİ, HASTANELİK OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında işçilerden 3'ü, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan fabrikaya gelen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Yangın, işçiler çalışırken çıkmış. Devletin tüm kurumları olay yerinde. 10 yıldır faaliyette olan fabrika, başta parfüm ihracatı yapıyor. Kimyasal ürünlerden dolayı söndürme çalışmaları kolay değil. Fabrika, 20 bin metrekare alanda kurulu. Yangın çıktığı sırada vardiyada 60 personel varmış" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #yangın #kozmatik fabrikası yangın
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