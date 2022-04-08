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İzmir'de kreş ve bakımevi kiraya verilecek

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hazineye ait olan kreş ve gündüz bakımevini kiraya vereceğini duyurdu

İzmir'de kreş ve bakımevi kiraya verilecek
08 Nisan 2022 Cuma 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.177m² Kreş ve Gündüz Bakımevi alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 20.05.2022-31.12.2022 tarihleri arası kiraya verilecektir.

 

İstekliler ilanda belirtilen ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.


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