İzmir'de kreş ve bakımevi kiraya verilecek

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hazineye ait olan kreş ve gündüz bakımevini kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.177m² Kreş ve Gündüz Bakımevi alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 20.05.2022-31.12.2022 tarihleri arası kiraya verilecektir.

İstekliler ilanda belirtilen ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.



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