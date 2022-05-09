İzmir'de kreş ve gündüz bakımevi yeri kiraya verilecek

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kreş ve gündüz bakımevi yerinin kiraya verileceği açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.177m² Kreş ve Gündüz Bakımevi alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 7ay süreli kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.



İhale 17 Mayıs 2022'de saat 14.30'da yapılacaktır.



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