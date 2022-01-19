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İzmir'de küçük çocuk oyun oynarken çatıdan düştü!

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, oyun oynarken 7 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İzmir'de küçük çocuk oyun oynarken çatıdan düştü!
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:14

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte çatıda oyun oynayan Mustafa Can Yılancıoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Mustafa Can ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Mustafa Can'ı bulunduğu yerden çıkartırken, sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu. Mustafa Can, müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Can Yılancıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çocuk #çocuk düşme #çatıdan düştü
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