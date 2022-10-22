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İzmir'de kumar baskını: 186 kişiye ceza kesildi

22 Ekim 2022 Cumartesi 11:24

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynandığı için daha önce mühürlenen 2 kahveye yapılan operasyonlarda, suçüstü yakalanan 186 kişiye toplam 338 bin 334 TL ceza kesildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce mühürlenen Bornova'nın Gökdere Beşyol Mahallesi'ndeki 2 kahvede yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün gece adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 186 kişiye toplam 338 bin 334 TL ceza kesildi. İşletme sahipleri İ.A. ve G.A. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar #haber
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