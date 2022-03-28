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İzmir'de kumar baskını: 78 kişi yakalandı!

İzmir'de kumar baskını: 78 kişi yakalandı!
28 Mart 2022 Pazartesi 13:15

İzmir Bornova'da ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir depoda kumar oynayan 78 kişiyi yakaladı. Jandarma 78 kişiye 141 bin 882 lira ceza kesti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mart'ta adrese düzenlediği baskında kumar oynayan 78 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere 141 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.

Depo, mühürlenirken içindeki malzemelere de el konuldu.

Depo sahibi A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar #ceza
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