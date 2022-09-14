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İzmir'de kumar operasyonu: 165 bin lira ceza kesildi

İzmir'de kumar operasyonu: 165 bin lira ceza kesildi
14 Eylül 2022 Çarşamba 13:19

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira ceza kesildi.
 

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde tombala oynatıldığı bilgisini alıp, harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 12-14 Eylül'de operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalanan 91 kişiye, toplam 165 bin 529 lira ceza uygulandı. İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar #ceza
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