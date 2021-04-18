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İzmir'de kumar operasyonu: 480 bin TL ceza kesildi!

İzmir’in Bornova ilçesindeki 7 depo ve 2 sendika binasına yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 208 kişiye toplam 480 bin 253 lira ceza kesildi

İzmir'de kumar operasyonu: 480 bin TL ceza kesildi!
18 Nisan 2021 Pazar 13:57

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma ekipleri, geçen 16 Nisan'da bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaka, Gökdere, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı tespit edilen 7 depo ve 2 sendika binasına düzenlenen operasyonlarda, 208 kişi kumar oynanırken yakalandı. 208 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 480 bin 523 lira para cezası kesilirken, kumar oynamak için yer temin eden 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 77 kumar materyali ele geçirildi. Kumar oynayanlar arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar #kumar operasyonu #bornova
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