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İzmir'de kumar operasyonu: 96 kişiye 389 bin TL ceza 

İzmr'in Bornova ilçesinde 2 iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 96 kişi yakalandı, şüphelilere 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi.  

İzmir'de kumar operasyonu: 96 kişiye 389 bin TL ceza 
02 Haziran 2023 Cuma 15:59

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka ve Gökdere mahallelerindeki 2  iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs'ta söz konusu iki adrese operasyon düzenledi. Kumar oynayan 96 kişi yakalandı. Operasyon anında çekilen görüntüde, kumar oynayan bazı kişilerin jandarmaları karşılarında görünce panik olup, kaçmaya çalışması dikkat çekti. Kumar oynadığı tespit edilen 96 kişiye toplam 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlendi, kumar oynamakta kullanılan materyallere el koyuldu.

BİRİ 15, DİĞERİ 66 KEZ MÜHÜR BOZMUŞ

Şüpheli A.Ç. ve Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem yapıldı. Gökdere Mahallesi'ndeki kahvehaneyi işleten A.Ç.'nin 15 kez, Yaka Mahallesi'ndeki kahvehaneyi işleten Ö.T.'nin ise 66 kez mühür bozduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova
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