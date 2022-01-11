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İzmir'de kumar oynayan 61 kişiye ceza!

İzmir'de kumar oynayan 61 kişiye ceza!
11 Ocak 2022 Salı 10:25

İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken yakalanan 61 kişiye, 110 bin 959 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kiraz ilçesine bağlı Arkacılar ve Bornova ilçesine bağlı Egemenlik mahallelerindeki iki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehanelerde tombala oynayan 61 kişi yakalandı. Malzemelere el kondu. Kumar oynayan 61 kişiye 110 bin 959 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahipleri hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kumar #kumar cezası
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