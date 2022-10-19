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İzmir'de kundakçı suçüstü yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. (38) bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı

19 Ekim 2022 Çarşamba 09:45

Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç. (38) husumetlisinin hafif ticari aracını kundaklayıp, kaçtı. Bu sırada alevler, yakındaki bir iş yerine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Devriye gezen polis ekipleri kaçan A.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenip, takibe aldı. Polisi gören A.Ç., bu kez 642 Sokak'taki odun satışı yapan iş yerini kundaklamaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin başta 'kundaklama' olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #araç kundaklama #haber
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