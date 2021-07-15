İzmir'de kurban satışı yapanlar ilgiden memnun!

İzmir'in Buca ilçesi Cennet Vadisi'ndeki hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala üreticilerin getirdiği kurbanlıkların büyük bölümü satıldı. Tüm kurbanlıklarını satan besiciler çadırlarına 'bitti' yazısı asarken, bu yıl ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na 10 gün kala Buca'nın Cennet Vadisi'nde kurulan kurban kesim ve satış yerinde hareketlilik devam ediyor. Kurban almak isteyen vatandaş, geldikleri satış noktasında, uzun süren pazarlıkların ardından kurbanlıklarını aldı. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bugün denetim yaptığı Kaynaklar Cennet Vadisi pazarında, özellikle büyükbaş kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı görüldü. Kurbanlıklarının tamamını satanlar, çadırlara 'bitti' yazısı astı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden getirdikleri hayvanları İzmir'de satışa sunan üreticiler bu yıl ilginin yoğun olduğunu söyleyerek bayrama 10 gün kala satışı tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Pazarda hayvan satışı yapan Hamza Küçükdoğu da bayrama iki hafta kala elindeki tüm kurbanlıkları satan üreticilerden biri oldu. Küçükdoğu, "Pazarda satışlar bu yıl gayet iyiydi. Biz bayrama 15 gün kala bitirdik. Hayvanlarımızı Erzurum'dan getirmiştik. Fiyat aralığı hayvana göre değişiyor. Ben büyükbaşları 15 ile 23 bin lira arasında sattım. Çok şükür memnunum. 650 kiloluk bir hayvan ortalama 20 bin liraya satılıyor. Elimizden geldiği kadar halka yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Mehmet Günay da "Bu sene satışlarımız çok iyi. Batman'dan 100 büyükbaş hayvan getirdim. 90'ını sattım. 10'u kaldı. Onlara bayrama kadar müşterileri bekliyorum" dedi.

Pazardaki kurbanlıkların en ağırını sattığını belirten Kemal Uzun da boğanın tam 1400 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Boğayı oğlunun büyüttüğünü bu nedenle ona oğlunun ismi olan 'Kaan' adını verdiğini söyledi. Uzun, 'simental' cinsi hayvanın 25 aylık olduğunu dile getirdi. Uzun, pazarın en ağır hayvanını 40 bin liraya sattığını kaydetti.

KURBANLIKLARIN PASAPORT BİLGİLERİ PAYLAŞILIYOR

Koronavirüs salgınının gölgesinde ikinci Kurban Bayramı'nı geçirmeye hazırladıklarını ifade eden İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir genelinde kurban komisyonu tarafından belirlenen 433 kesim, 411 satış yerinin tedbirler kapsamında hizmet verdiğini açıkladı. Vatandaşların, özellikle satış yerlerinden hayvanlarını almaları uyarısında bulunan Özen, hayvan kesimlerinin de belirlenen yerlerde yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Geçen yıl 50 bin civarında büyükbaş, 113 bin civarında da küçükbaş hayvanın kurban olarak satılıp kesildiğini anlatan Özen, "Bu yıl da ilimizde 49 bin civarında büyükbaş, 100 bin civarında da küçükbaş kurbanlık kapasitesinde olan hayvanlarımız var. İl dışından da 5 bin civarında büyükbaş, 20 bin civarında küçükbaş hayvan getirildi. İzmir'de vatandaşlarımızın ne büyükbaş, ne küçükbaş kurban eksiği bulunmamaktadır" dedi.

Kaynaklar Cennet Vadisi'ndeki kurban pazarında üreticilerin hayvanlarının yüzde 80-90'ını sattığını ifade eden Özen, memnuniyetin üst düzeyde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz, ilimizin tamamında 119 veteriner hekimimizle beraber bayrama kadar ve bayramda devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı bir şekilde almalarını ve kesmelerini, ibadetlerini de layıkıyla yapmalarını sağlamak. Bu noktada vatandaşlara da görevler düşüyor. Hayvanlarını bizim belirlediğimiz yerlerde kessinler. Sokak aralarında kesim yapmasınlar. Dünya kamuoyunda ibadetimizi nasıl yaptığımız ve hayvanları nasıl kestiğimiz, olumsuz yargıya meyil veriyor. Kurban atıklarını rastgele yerlere atmasınlar. Bizim belirlemiş olduğumuz yerlerde kesim yaparlarsa zaten atacakları yerler belli. Pazaryerlerinin kontrolünü yapan işletme sahipleri ve tüccarların dikkat edecekleri hususlar da belirli. Pazara girerken HES kodu sorgulaması, maske ve ateş ölçer uygulaması yapılıyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar pazara alınmıyor. Ben vatandaşlarımızdan kurban satış yerlerinde yoğunluğu arttırmamak adına, alımlarını bir güne yığmak yerine zamana yaymalarını rica ediyorum. Kesim yerlerinde de yoğunluk oluşmaması için herkes birinci gün kestireyim şeklinde düşünmesin. Kesim işlemleri bayramın diğer günlere de yaygınlaştırılmalı."

'HAYSAG İLE HAYVANIN PASAPORT BİLGİLERİNE ULAŞILIYOR'

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kurbanlık hayvan satın alan vatandaşların hayvanın yaşı ve nereden geldiğiyle ilgili cep telefonuna indirecekleri uygulama sayesinde bir sorgulama yapabileceğini belirterek "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen cep telefonu uygulaması 'HAYSAG'ı kullanabilirler. Bunu ücretsiz indirip hayvanın küpe numarasını girdiklerinde hayvanın pasaport bilgilerini görebilirler. Satın alacakları hayvanın nerede yetiştiği, buraya nasıl geldiği ve hangi işletmeye ait olduğu bu uygulama sayesinde öğrenilebiliyor" açıklamasında bulundu.