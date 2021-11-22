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İzmir'de kurye, yemek siparişinden dönerken yaptığı kazada hayatını kaybetti

İzmir Gaziemir'de yemek siparişini havalimanına götüren kurye Gürkan Esmer, iş yerine geri dönerken otomobille çarpışarak hayatını kaybetti

İzmir'de kurye, yemek siparişinden dönerken yaptığı kazada hayatını kaybetti
22 Kasım 2021 Pazartesi 08:48

Olay İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulanan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında havalimanından Gaziemir istikametine doğru motosikleti ile ilerleyen Gürkan Esmer, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisi ile Esmer, metrelerce sürüklenerek su kanalına yuvarlandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 46 yaşındaki Esmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esmer'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.


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Motosiklet sürücüsü Gürkan Esmer’in Gaziemir ilçesinde bir söğüş dükkanı işlettiği ve aynı zamanda siparişleri motosikletiyle götürdüğü öğrenildi. Esmer'in havaalanına siparişleri götürdüğü ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği belirlendi. Esmer’in öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor .


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir kaza #kurye kaza ölüm #ölüm #izmir trafik kazası #motosiklet kazası
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