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İzmir'de kuyumcu soygunu girişimi! O anlar görüntülendi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

03 Temmuz 2022 Pazar 17:59

Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına dün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi.
Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı.
Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor.

Etiketler; #izmir #kuyumcu soygunu #gaziemir kuyumcu soygun
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