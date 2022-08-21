İzmir'de kuyumcudan yüzük çalan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kuyumcu dükkanından el çabukluğu ile yüzük çalan 3 şüpheli ile kaçtıkları otomobilin sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları, kameraya yansırken, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Olay, 11 Ağustos'ta Çamdibi Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelip, yüzük modellerine bakmak isteyen 3 kişi, bir şey almadan ayrıldı. Daha sonra tablada eksikler olduğunu fark eden kuyumcu F.K., güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerden, şüphelilerden 2'sinin kendisini oyaladığı sırada diğerinin de el çabukluğuyla yüzükleri çaldığını belirleyen F.K., polise şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen ekipler, görüntülerden şüphelilerin eşkalini ve kuyumcudan çıktıktan sonra bindikleri otomobili tespit etti. C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.S., G.A. ve N.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.