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İzmir'de kuyumcuyu böyle soydular. O anlar saniye saniye görüntülendi

25 Ocak 2022 Salı 10:32

İzmir’in Bornova ilçesinde kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz kişi, çalışanları silahla tehdit edip, bir miktar altın ve parayı alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, çalışanlara silah doğrultup, altınları istedi. Bir miktar altın alan şüpheli, dükkandan çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler; #izmir #bornova #soygun anı #kuyumcu #kuyumcu soygun
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