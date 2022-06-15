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İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan kişiler yakalandı. Yakalama anı saniye saniye görüntülendi

İzmir Kınık'ta kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalama anı ise saniye saniye görüntülendi

15 Haziran 2022 Çarşamba 10:42

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dün akşam Aşağı Mahalle'de bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S, açılan ateş sonucu parmağından yaralandı, şüpheliler kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.
Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kınık #soyguncu #yakalama #kuyumcu soygunu
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