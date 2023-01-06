İzmir'de liseli öğrenciler, küresel ısınmaya dikkat çekmek için oyun geliştirdi

İzmir Fen Lisesi öğrencileri, dünya için tehdit oluşturan küresel ısınma sorununa karşı oyun geliştirdi. Her yaştan bilgisayar kullanıcısının oynayabileceği oyunla kullanıcıların iklim değişikliğine yönelik farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

İzmir Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Nisa İltekin (17), Ceren Yenideniz (17) ve Ayşenur Bayer (17), iklim değişikliği konusunda insanların farkındalığını artırabilme hedefiyle bilgisayar oyunu tasarlayıp, 'Duyusal Öğrenme Teknikleriyle Küresel Isınma Farkındalığı için Oyun Geliştirilmesi' projesiyle TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen yarışmayla Teknofest'te derece kazandı. Her yaştan kullanıcının oynayabileceği oyunla ilgili bilgi veren ve küresel ısınma konusunda toplumun detaylı bilgiye sahip olmadığını dile getiren öğrencilerden Nisa İltekin, "Oyunumuzda bir şehir kurduk ve bu şehrin sorumluluğunu oyuncumuza verdik. Oyuncu bu şehri olabildiğince küresel ısınmadan korumaya çalışıyor. Bunu da oyundaki iklim değişikliğiyle ilgili bazı genel kültür sorularını cevaplayarak yapıyor. Sorulara doğru yanıtlar verdikçe nüfusu artıyor ve yaşayanlar ondan o kadar memnun oluyor. Dolayısıyla yaşam şartları iyileşiyor ve oyunu kazanmaya yaklaşıyor" diye konuştu.

Ceren Yenideniz ise "Proje raporunu gönderdik. Giresun'da gerçekleşen final sergisine çağırdılar. Orada jüri sunumuna girdik. Derece alınca geçen ağustos ayında Teknofest'e gittik. Birlikte yapmak istediğimiz başka projeler de var" dedi.

'GÖRSELLER KÜÇÜK, SORULAR BÜYÜK YAŞTAKİ KULLANICILARA HİTAP EDİYOR'

Oyunda 'Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez', 'en yüksek sıcaklık ortalaması nerede ölçüldü' ve dünyada yapılan Paris Konferansı ile ilgili bazı bilgi soruları olduğunu anlatan öğrencilerden Ayşenur Bayer, şöyle devam etti:

"Bu proje 5-6 aylık süreçte ortaya çıktı. İlk önce proje fikrine karar verdik. Bunun için literatür taramasına başladık. Anket hazırladık. Türkiye'nin her yerinden kişilere bu anketi uyguladık. 350-400 kişiden aldığımız yanıtlara göre oyunu tasarladık. Çeşitli prototiplerden sonra oyunumuzu oluşturduk. Bu kadar başarıyı beklemiyorduk. İlk katıldığımız yarışmada Türkiye 2'ncisi, daha sonra Türkiye 3'üncüsü olduk. Oyunda hem küresel ısınmaya yönelik bilgi ve algı belirleyici sorular var, hem de genel kültür soruları var. Tasarladığımız oyun görsel efektleriyle küçük yaştaki kullanıcılara hitap ediyor. Yazdığımız sorularla da daha büyük yaşlara hitap ediyoruz. Küresel ısınma tamamıyla küresel bir sorun ve hepimizin beraber çözmesi gerekiyor."

OYUNUN KODLARINI KENDİLERİ YAZDILAR

İzmir Fen Lisesi olarak projelere önem verdiklerini ifade eden Proje Danışmanı ve Kimya Öğretmeni Dr. Gülseren Coşkun da "Öğrencilerimiz mümkün olduğunca bu tarz çalışmalara katılıyor. Çünkü bu, onların gelecekleri açısından son derece önemli. Biz de bilimsel bakış açısını kazanmalarını istiyoruz. Amacımız, bilim insanı yetiştirmek. Çevreyle ilgili projemiz de tüm insanlığın en büyük sorununu temel alıyor" dedi.

Farklı nitelikleri olan öğrencilerin bir araya gelerek bu projeyi hazırladıklarını kaydeden Coşkun, "Oyunun temel yapısını kendileri hazırlayıp kodları da kendileri yazdılar. Bununla ilgili anket çalışmaları da onlara ait. Biz de son derece mutlu olduk. Devamı gelecek diye ümit ediyoruz. Amacımız bütün kullanıcılara ulaşmaktı. Biraz daha geliştirip EBA gibi bir platformda oynatılırsa çocuklar için daha faydalı olur. Çünkü oyunla daha kolay öğrenilir ve kalıcı davranışlar oluşur" diye konuştu.