İzmir'de Logistech Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Logistech Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan İZBB Başkanı Soyer, “İzmir’in lojistikten daha alacağı çok büyük pay var” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Logistech Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışı, Fuar İzmir’de gerçekleşti. İhracat ve ithalatın itici gücü olarak görülen lojistik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarın açılışında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, ilk kez düzenlenen fuara gösterilen ilgiden çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, lojistiğin dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olacağını söyledi. 2021 yılı sonunda 5,5 trilyon doları aşan sektörün 2026 yılında 6,9 trilyon dolara ulaşması öngörüldüğünü dile getiren Soyer, “Coğrafi konumu ve bir liman kenti olmasıyla doğal bir lojistik merkez olan İzmir, bu büyümeden payını almak zorunda. 8500 yıllık tarihiyle hep bir liman kenti olmuş olan İzmir’in lojistikten daha alacağı çok büyük pay var. Nasıl ki kalp hayatını devam ettirebilmek için yaşamını sürdürebilmek için vücudun bir bölgesinden aldığı kanı diğer tarafa pompalıyorsa, lojistik sektörü de işte o kalp vazifesini gören bir sektör. Bu fuar da bir kalp masajı aslında. Diliyorum ki taze kan pompalayacak imkanlar yaratılır bu fuarda” dedi.

“Limanları canlandırmak zorundayız”

İzmir’in limanlarını canlandırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Soyer, “Liman olmak İzmir'in karakteri. Alsancak’tan, Aliağa’ya İzmir'in tüm limanlarını canlandırmak zorundayız. Bu limanların büyümesi, sadece İzmir’in değil tüm ülkemizin gelişmesi anlamına geliyor. Kemalpaşa’da kurulacak lojistik merkezi, Ege Bölgesi ve limanımız arasında önemli bir ikmal noktası olarak işlev görecek. Bu merkezi daha işlevli hale getirmek için belediyemiz raylı sistemler başta olmak üzere çeşitli ulaşım seçenekleri üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. İzmir’in ülkemizin lojistik merkezi haline gelmesini istiyorsak, ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinde Batı’ya açılan kapı olmayı arzu ediyorsak, bugün bu fuarımızda olduğu gibi birlikte hareket etmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

“İzmir’in daha gidecek yolu var”

Logistech Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın ilk kez İzmir’de yapılıyor olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise “Ekmeğimizi kazandığımız bu sektöre yapılmış en güzel fuarı gerçekleştirenlere teşekkür ederim. Bu fuarın ilki gerçekleştiriliyor. Çok daha iyi noktalara gidecek. Uluslararası boyut kazanmaya başladı. Bu kadar kalabalık meslektaşımızı bir arada gördüğüm için çok heyecanlıyım. 8 bin 500 yıllık bir limanlar şehri olan İzmir’in daha gidecek yolu var. Başkanım bizimle birlikte olun, güzel bir İzmir ve lojistikle anılan bir şehir yaratmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Ege'nin lojistik performansını artıracak

1 Ekim tarihine kadar açık kalacak Logistech Fuarı ile İzmir'in Akdeniz çanağında bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi, uluslararası bir liman kenti olması, bu sayede deniz ve kara yoluyla ticaret yapan sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Fuara; çok sayıda kara, deniz, hava ve demiryolu lojistik firmaları, liman işletmecileri, depolama, prefabrik üretim ve soğuk zincir, bilgi teknolojileri ve otomasyon firmaları, e - ticaret servis sağlayıcıları, kamyon, çekici, forklift, vb. taşıma araçları firmaları, yük taşıma ekipmanları firmaları, banka, sigorta ve gümrükleme firmaları, sektör sivil toplum kuruluşları, akaryakıt firmaları ile sektörel yayıncı kuruluşlar katılıyor. Logistech’in yaratacağı sinerjinin, İzmir’in ve Ege'nin lojistik performansını artırması, denizcilik ve lojistik sektöründe kente ve ülkemize yeni yollar açması, ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor.