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İzmir'de lüks sitede kadın cinayeti!

İzmir Bornova'da Nuh Ş. isimli erkek bir süredir ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu daireye gitti. Nuh Ş., 43 yaşındaki Rojda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine üst üste kapıya doğru ateş etti. O sırada kapının arkasında bulunan kadın hayatını kaybederken, Nuh Ş. ise olay yerinden kaçtı

İzmir'de lüks sitede kadın cinayeti!
27 Mayıs 2022 Cuma 08:40

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı lüks bir sitenin 14'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Ş. bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi. Rojda Ş.'nin bulunduğu daireye giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile ardı ardına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan talihsiz kadın vuruldu. Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan site sakinleri ve görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıda bulunan mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Ş. kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Rojda Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kadın cinayeti #eşini öldürdü
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