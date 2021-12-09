GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
0
SİNEMALARDA KOLTUKLAR BOŞ KALDI
SİNEMALARDA KOLTUKLAR BOŞ KALDI
0
HABER EKSPRES 21 YAŞINDA!
HABER EKSPRES 21 YAŞINDA!
0
2021'DE EN ÇOK ARADIKLARIMIZ
2021'DE EN ÇOK ARADIKLARIMIZ
0

İzmir'de maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen bir fırın işçisi ölü bulundu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırında işçi olarak çalışan Osman Kaplan (29), evinde ölü bulundu

İzmir'de maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen bir fırın işçisi ölü bulundu!
09 Aralık 2021 Perşembe 08:42

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kaplan, kendisi gibi fırında çalışan eşi Latife Kaplan'a telefon açarak, acil eve gelmesini istedi. Latife Kaplan, eve girdiğinde eşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osman Kaplan'ın bir süredir maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fırın işçisi #ölüm #intihar
Önceki Haber
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı!
Sonraki Haber
İzmir'de otelde yangın paniği!
Mürselpaşa Bulvarı’na karayolu alt geçidi yapılacak
Mürselpaşa Bulvarı’na karayolu alt geçidi yapılacak
0
DEÜ, "Eylül Bebekler"le farkındalık yaratacak
DEÜ, "Eylül Bebekler"le farkındalık yaratacak
0
Doktorlar 'sabaha çıkmaz' demişti, Feride şimdi 7 yaşında
Doktorlar 'sabaha çıkmaz' demişti, Feride şimdi 7 yaşında
0
İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi
İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi
0
Çiftçi zor durumda: Destek gelmezse traktörler çalışmayacak
Çiftçi zor durumda: Destek gelmezse traktörler çalışmayacak
0
Haber Ekspres 21 yaşında!
Haber Ekspres 21 yaşında!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.