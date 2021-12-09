İzmir'de maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen bir fırın işçisi ölü bulundu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırında işçi olarak çalışan Osman Kaplan (29), evinde ölü bulundu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kaplan, kendisi gibi fırında çalışan eşi Latife Kaplan'a telefon açarak, acil eve gelmesini istedi. Latife Kaplan, eve girdiğinde eşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Osman Kaplan'ın bir süredir maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.